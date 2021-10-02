Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 3 по 8 октября

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 3 по 8 октября согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 5 класса.

- Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области поделились рекомендациями с населением:

- соблюдайте все правила пожарной безопасности;

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;

- не бросайте горящие окурки в траву;

- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;

- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

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