В парке «Швейцария» пройдет Фестиваль военно-исторической реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В воскресенье, 3 октября, все желающие смогут посетить фестиваль военно-исторической реконструкции в парке «Швейцария» Нижнего Новгорода. Организаторами мероприятия стали Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», администрация Нижнего Новгорода и Нижегородское объединение военно-исторических клубов.

На фестивале также можно будет посетить интерактивные площадки: выставку вооружений и предметов Великой Отечественной войны, историческую реконструкцию, приуроченную к 80-летию битвы за Москву. В эпизоде боя реконструкторы представят 771-й Стрелковый полк, 137-ю Горьковскую стрелковую дивизию, 137-я стрелковая Бобруйская ордена Суворова дивизия.

Фестиваль начнется с 11:00, а уже в 14:00 пройдет приуроченная к 80-летию начала битвы за Москву реконструкция.