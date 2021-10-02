Еще у 581 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 2 октября 2021 года, всего с начала пандемии 170 816 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 416 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 156 088 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 675, а за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 032 новых случаев), Санкт-Петербург (2 494 новых случаев) и Московская область (1 483 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.