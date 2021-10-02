Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 6 по 22 октября. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.

Посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

Кроме того, в ходе мероприятия посетители смогут пройти собеседование с работодателями.

Более подробную информацию можно узнать в центрах занятости населения районов Нижегородской области.