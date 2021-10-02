Рыба, морковь, лук и яблоки подешевели в Нижегородской области

В нижегородской области снизились цены на продукты на неделе с 20 по 27 сентября. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 20 по 27 сентября в Нижегородской области подешевели рыба, морковь, лук и яблоки. Средняя цена на свежемороженую рыбу снизилась с 173,68 руб. до 170,9 руб. за кг, морковь подешевела с 38,47 руб. до 37,55 руб. за кг, репчатый лук - с 31,72 руб. до 30,58 руб. за кг, яблоки – на с 91,18 руб. до 88,33 руб. за кг.

Кроме того, отмечается, что подешевели говядина, молоко, пшеничный хлеб 1-2 сортов, пшеничная мука высшего сорта, сахар, поваренная соль, рис, белокочанная свежая капуста.

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