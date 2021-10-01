"Ласточка" повышенной комфортности курсирует между Нижним Новгородом и Москвой с 1 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Скоростной поезд "Ласточка" повышенного уровня комфортности теперь курсирует между Нижним Новгородом и Москвой, начиная с сегодняшнего дня, 1 октября. Во всех классах обслуживания нового состава повышен уровень комфорта и увеличено число мест. Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев познакомился с новинкой.

– Современный, комфортабельный, красивый поезд! На мой взгляд, очень важно, что он адаптирован для маломобильных пассажиров, – заметил министр. – Здесь предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку, в том числе и с низких платформ. А в десятом вагоне расположены места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Обновлённую "Ласточку" создали на заводе "Уральские локомотивы" в 2021 году. Длину поезда смогли увеличить до десяти вагонов, что позволит перевозить за раз 727 человек (пятивагонные "Ласточки" перевозили по 341 пассажиру).

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