Парковку запретят на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде с 22 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгород

Стоянку транспортных средств на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде запретят с 22 октября. А именно на участке дороги возле дома №4А по улице Дьяконова. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменений.

Итак, запрет на парковку возле дома №4А будет действовать в ночное и вечернее время ежедневно: с 23:00 до 06:00.

– Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в ведомстве. – Рекомендуем водителям при планировании маршрута движения учитывать изложенную информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

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