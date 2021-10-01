Паралимпийский урок прошёл в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в РФ

В рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации, стартовавшего сегодня на территории Дзержинска, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» прошел паралимпийский урок для воспитанников Дзержинской специальной коррекционной школы.

Почетным гостем мероприятия стал Заслуженный тренер России, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Вместе с ним о развитии паралимпийского движения в нашей стране и своих спортивных достижениях рассказали известные чемпионы Паралимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию, легкой атлетике, футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, фехтованию и велоспорту.

«Особое внимание при проведении всероссийских форумов в субъектах Российской Федерации Паралимпийский комитет России всегда уделяет развитию и пропаганде детско-юношеского адаптивного спорта, нашим будущим чемпионам. Именно поэтому все наши форумы начинаются с таких мероприятий, как паралимпийский урок и зарядка с паралимпийскими чемпионами, мастер-классы. Традиционно их проводят чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Во время таких мероприятий дети узнают, как развивался спорт в России и мире, о его ценностях и идеалах, своим личным примером известные спортсмены показывают мальчишкам и девчонкам, как преодолевать различные жизненные обстоятельства, возникающие на их пути», - отметил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Почетным гостем мероприятия стал Заслуженный тренер России, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Среди именитых спортсменов – пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, заслуженный мастер спорта России Андрей Строкин, чемпион Паралимпиады 2012 года и двукратный чемпион мира по футболу, заслуженный мастер спорта России Андрей Куваев, легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин, ставшие чемпионами на прошедших Паралимпийских играх в Токио, а также другие спортсмены – всего более 10 человек.

«Паралимпийцы, чемпионы и призеры соревнований международного уровня – это яркие примеры мужества, силы и невероятной жизненной энергии. Именно на них, считаю, стоит ориентироваться юным дзержинцам. И сегодняшняя встреча – уникальная возможность для ребят не просто увидеть спортсменов, но и напрямую пообщаться, задать им вопросы. Кто знает, может быть, когда-то и они будут завоёвывать медали и устанавливать рекорды на всероссийских и международных соревнованиях и прославлять наш Дзержинск. А сегодня – рады приветствовать на своей земле всех гостей и приглашаем на мероприятия Форума», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Во время встречи Павел Рожков рассказал ребятам об истории паралимпийского движения и Паралимпийского комитета России. После этого о своих видах спорта и их особенностях рассказали чемпионы Паралимпийских игр и чемпионатов мира. То, как воспитанники усвоили новые знания, спортсмены проверили, задавая им вопросы. За каждый правильный ответ детям были вручены памятные подарки от Паралимпийского комитета России.

Кроме этого, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта России Ольга Семенова совместно с дзержинскими чемпионами Паралимпийских игр в Токио Андреем Вдовиным и Дмитрием Сафроновым провела для гостей весёлую зарядку, в которой приняли участие и почетные гости встречи.