Спортивная площадка на Почаинском бульваре откроется в середине октября

Спортивную площадку на территории Почаинского бульвара планируется открыть в середине октября. Об этом журналистам рассказали в ходе презентации открытой после благоустройства территории.

- Наши поставщики немного задержались с поставками тренажеров для этой спортивной площадки, - рассказал председатель совета директоров ПАО «Русполимет», выступивший инвестором Виктор Клочай. – Они обещают привезти их 5 октября, после чего сразу начнется установка. Думаю, что к середине октября эта спортивная площадка начнет работать.

Как ожидается, эта площадка станет очень популярной среди нижегородцев, ведь отсюда открывается один из лучших видов на кремль. Здесь уже сейчас становится одна из самых посещаемых площадок.

Однако работы по благоустройству территории на этом не останавливаются. Сейчас на прилегающих площадках оборудуются парковки.