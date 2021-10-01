В Нижнем Новгороде закончился сезон фонтанов

Традиционно фонтаны в городе отключают на зимний период в начале октября, когда наступают первые заморозки. Поэтому сегодня, 1 октября, Нижегородский водоканал начал работы по отключению главного фонтана - на пл. Минина и Пожарского.

Прежде чем полностью отключить оборудование, специалисты Водоканала сольют воду из чаши фонтана и промоют ее, выполнят промывку сетей, фильтров и насосов, а также проведут профилактический осмотр всей системы.

Главный фонтан города был заложен 175 лет назад, а запущен 1 октября 1847 года и предназначался не столько для украшения города, скольк для обеспечении водой жителей - из чаши фонтана происходил водоразбор. С даты его открытия началась и история нижегородского водопровода. С тех пор фонтан несколько раз реставрировался: в 1990-х годах была построена подземная часть и насосные станции, а c 2007 года фонтан оборудован подсветкой, работающей с 20.00 часов до часа ночи. Сейчас в конструкции фонтана установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект «танцующего» фонтана.

Вновь фонтан заработает 1 мая 2022 года.