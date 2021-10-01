Генподрядчик "Школы 800" ушёл со стройки

Генподрядчик строительства "Школы 800" (нижегородская областная "Дирекция по строительству") ушёл со стройки, поскольку от его услуг отказался заказчик школы – первая концессионная компания "Просвещение". Известно, что генподрядчик авансировал 500 миллионов рублей бюджетных средств из-за предельно сжатых сроков. Но в августе финансирование приостановилось, возник кассовый разрыв. Об этом сообщили в "Ъ-Приволжье".

В настоящий момент нижегородские власти и "Просвещение" договариваются о погашении финансовых обязательств. Отмечено также, что на решение "Просвещения" прервать работу с генподрядчиком могли повлиять коррупционные проявления последнего. Но заказчик всё же выразил благодарность "Дирекции по строительству" за помощь в начале работы.

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