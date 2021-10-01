Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 3 и 4 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно ограничено 3 и 4 октября. Речь идёт об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова, вдоль Дворца спорта имени Коноваленко. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.
Итак, ограничение будет действовать с 14:00 до 22:00 3 и 4 октября.
– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.
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