Нижегородский водоканал запустил акцию по списанию пеней для абонентов-должников

Начиная с 1 октября жители Нижнего Новгорода и Кстовского района смогут принять участие в ежегодной акции «В новый год без долгов», которая позволяет абонентам погасить просроченную задолженность и при этом не оплачивать накопленные пени.

Такие акции имеют социальную направленность и пользуются спросом у потребителей, накопивших задолженность. Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова рассказала, что в предыдущей акции приняли участие более 700 человек, которые погасили в общей сложности долги на сумму свыше 8 миллионов рублей. При этом им были списаны пени в размере 5 миллионов.

Для участия в акции необходимо до 31 декабря 2021 года оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц без учета накопленной суммы пени. В случае, если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

Есть одно обязательное условие: для участия в акции необходимо до 21.01.2022 направить в адрес АО «Нижегородский водоканал» заявления с приложением копии паспорта и квитанции об оплате. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,

- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 21 января 2022 года (по предварительной записи и с использованием средств индивидуальной защиты (перчаток и маски)).

С подробной информацией о порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе «Абонентам». Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.