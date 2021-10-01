Две тысячи нижегородцев попали под осенний призыв в армию в 2021 году

Две тысячи нижегородских призывников могут отправиться в армию с 1 октября 2021 года. 700 человек от общего числа – из Нижнего Новгорода, остальные – из области. Об этом сообщили в нижегородском военном комиссариате.
– Призывников направят во все виды и рода войск Вооружённых сил РФ, а также в другие воинские формирования и органы. Первая отправка призванных на военную службу граждан планируется после 18 октября, – добавили в ведомстве.
А также отмечено, что свыше 200 нижегородцев отправятся в элитные воинские части этой осенью: порядка 10 человек – в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 90 человек – в Преображенский и Семёновский полки, около 50 призывников – в воздушно-десантные и другие войска.
– Более 170 наших земляков будут проходить службу в войсках Национальной гвардии России. Около 10 нижегородцев отправятся в научные роты, – заявили в комиссариате.
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