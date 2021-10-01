В Нижегородской области завершено лазерное сканирование резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило трёхмерное лазерное сканирование трёх резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Староликеево» и «Володарская» в Нижегородской и Московской областях.

Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей предприятия, реализуемой в текущем году. Цель – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации объектов ПАО «Транснефть».

Для проведения сканирования используется специальное лазерное оборудование высокого класса точности. Считываются данные геодезических измерений для оценки технического состояния поверхности днища, стенки и кровли резервуара.

По результатам сканирования резервуаров полученная информация сведена в общий отчет. На основании этих данных принято решение о дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений и производственных объектов общества.

В 2022 году в рамках полной технической диагностики резервуаров, подлежащих ремонту, предусмотрено проведение трёхмерного лазерного сканирования шести резервуаров на нефтеперекачивающей станции «Горький», ЛПДС «Рязань», промежуточной перекачивающей станции «Второво» в Нижегородской, Рязанской и Владимирской областях.