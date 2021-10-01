Улицу Ильинскую перекроют в Нижнем Новгороде до 21 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на улице Ильинской в Нижнем Новгороде до 21 октября. Временные неудобства будут связаны с капитальным ремонтом дороги. Проезд ограничат на участке возле дома №16 по улице Ильинской. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 00:01 2 октября по 23:59 20 октября. Объезд зоны ремонта организуют по прилегающим улицам.

– Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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