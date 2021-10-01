Портал пациента Нижегородской области может работать с перебоями с 1 по 15 октября

Нижегородцев предупредили о возможных перебоях в работе портала пациента Нижегородской области с 1 по 15 октября. Соответствующее объявление разместила детская областная больница в своем Instagram.

- С 1 по 15 октября технической службой портала пациента Нижегородской области будут проводиться плановые работы по модернизации портала. В период обновления сервиса портал mis.mznn.ru может быть недоступен либо работать некорректно, - говорится в сообщении.

К слову, портал пациента Нижегородской области уже выглядит по-новому. Он приобрел современный дизайн, здесь появились новые разделы: электронная медицинская карта и список медицинских организаций и врачей по различным направлениям. Здесь можно узнать график работы врачей, записаться на прием или вакцинацию.

В случае, если не получается записаться на прием к врачу через интернет, необходимо позвонить в регистратуру лечебного учреждения.