Глеб Никитин вручил госнаграды выдающимся нижегородцам

23 нижегородца были удостоены государственных наград за профессиональные и личностные достижения. Торжественная церемония награждения состоялась 30 сентября в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. Медали и ордена, почетные звания, благодарности и благодарственные письма президента России вручал губернатор региона Глеб Никитин.

Среди награжденных – представители промышленности, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и финансового сектора. Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены супруги Иван и Елена Щетинины из села Виняево Арзамасского района. Они воспитали и воспитывают семерых детей, трудятся и при этом успевают активно участвовать в жизни села.

- Каждая подобная встреча для меня – это еще одно подтверждение того, каким невероятным человеческим потенциалом обладает наш регион. Можно сказать, вы представляете весь диапазон успехов и достижений, талантов и возможностей жителей Нижегородской области. Сегодня заслуженные награды получают люди разных профессий, разного статуса, из разных районов и городов, - сказал во время церемонии Глеб Никитин.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден:

ТЯТИНЬКИН Виктор Викторович – генеральный директор производственно-конструкторского объединения «Теплообменник»

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены:

ЩЕТИНИНА Елена Викторовна

ЩЕТИНИН Иван Николаевич

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены:

ЛЕБЕДНОВА Елена Анатольевна – глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области

СУХАЧЕВА Надежда Николаевна – главный врач Городской клинической больницы №5 Нижегородского района Нижнего Новгорода

ШАРОНОВ Александр Георгиевич – председатель правления акционерного общества «НБД-Банк»

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович – председатель Законодательного собрания Нижегородской области (до октября 2020 года), депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ VIII созыва

РЫБАКОВ Александр Федорович – председатель Городецкого районного отделения Нижегородского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

ХОХЛОВ Николай Александрович – слесарь механосборочных работ 6-го разряда акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено:

КОЗЛОВУ Василию Александровичу – артисту балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина

ЛЫСОВУ Александру Викторовичу – артисту балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина

За заслуги в области сельского хозяйства Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:

НЕДОРУБОВУ Павлу Леонидовичу – главному инженеру сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Куйбышева

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:

СЯМИУЛЛИНОЙ Хатифе Кяшшафовне – учителю муниципального общеобразовательного учреждения Красногорской средней школы Пильнинского района Нижегородской области

За большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден:

КАПИНОСОВ Юрий Иванович – главный инженер Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

ГНЕУШЕВУ Андрею Николаевичу – заместителю губернатора, заместителю председателя правительства Нижегородской области

За активную общественную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

БУЙНЯКОВУ Алексею Викторовичу – председателю Кулебакской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

ЛОСЕВУ Антону Владимировичу – учителю школы №7 города Богородска Нижегородской области

МЫКАЛОВОЙ Наталье Евгеньевне – учителю средней школы №2 города Лысково Нижегородской области

РЫЖОВОЙ Елене Александровне – учителю средней школы №2 им. А.С.Пушкина города Арзамаса Нижегородской области

За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

ЖИЛЬЦОВУ Андрею Владимировичу – директору областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев»

За вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

МАССОВУ Павлу Владимировичу – председателю молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие»

За высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу Благодарственным письмом Президента Российской Федерации награждены:

ГОРДЕЕВ Игорь Дмитриевич – медицинский брат – анестезист бригады скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф»

ЛУНГА Евгений Петрович – фельдшер скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода»