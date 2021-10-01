Глеб Никитин вручил госнаграды выдающимся нижегородцам

23 нижегородца были удостоены государственных наград за профессиональные и личностные достижения. Торжественная церемония награждения состоялась 30 сентября в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. Медали и ордена, почетные звания, благодарности и благодарственные письма президента России вручал губернатор региона Глеб Никитин.
Среди награжденных – представители промышленности, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и финансового сектора. Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены супруги Иван и Елена Щетинины из села Виняево Арзамасского района. Они воспитали и воспитывают семерых детей, трудятся и при этом успевают активно участвовать в жизни села.
- Каждая подобная встреча для меня – это еще одно подтверждение того, каким невероятным человеческим потенциалом обладает наш регион. Можно сказать, вы представляете весь диапазон успехов и достижений, талантов и возможностей жителей Нижегородской области. Сегодня заслуженные награды получают люди разных профессий, разного статуса, из разных районов и городов, - сказал во время церемонии Глеб Никитин.
СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден:
ТЯТИНЬКИН Виктор Викторович – генеральный директор производственно-конструкторского объединения «Теплообменник»
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены:
ЩЕТИНИНА Елена Викторовна
ЩЕТИНИН Иван Николаевич
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены:
ЛЕБЕДНОВА Елена Анатольевна – глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области
СУХАЧЕВА Надежда Николаевна – главный врач Городской клинической больницы №5 Нижегородского района Нижнего Новгорода
ШАРОНОВ Александр Георгиевич – председатель правления акционерного общества «НБД-Банк»
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович – председатель Законодательного собрания Нижегородской области (до октября 2020 года), депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ VIII созыва
РЫБАКОВ Александр Федорович – председатель Городецкого районного отделения Нижегородского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
ХОХЛОВ Николай Александрович – слесарь механосборочных работ 6-го разряда акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено:
КОЗЛОВУ Василию Александровичу – артисту балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина
ЛЫСОВУ Александру Викторовичу – артисту балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина
За заслуги в области сельского хозяйства Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:
НЕДОРУБОВУ Павлу Леонидовичу – главному инженеру сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Куйбышева
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:
СЯМИУЛЛИНОЙ Хатифе Кяшшафовне – учителю муниципального общеобразовательного учреждения Красногорской средней школы Пильнинского района Нижегородской области
За большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден:
КАПИНОСОВ Юрий Иванович – главный инженер Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
ГНЕУШЕВУ Андрею Николаевичу – заместителю губернатора, заместителю председателя правительства Нижегородской области
За активную общественную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
БУЙНЯКОВУ Алексею Викторовичу – председателю Кулебакской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
ЛОСЕВУ Антону Владимировичу – учителю школы №7 города Богородска Нижегородской области
МЫКАЛОВОЙ Наталье Евгеньевне – учителю средней школы №2 города Лысково Нижегородской области
РЫЖОВОЙ Елене Александровне – учителю средней школы №2 им. А.С.Пушкина города Арзамаса Нижегородской области
За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
ЖИЛЬЦОВУ Андрею Владимировичу – директору областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев»
За вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
МАССОВУ Павлу Владимировичу – председателю молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие»
За высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу Благодарственным письмом Президента Российской Федерации награждены:
ГОРДЕЕВ Игорь Дмитриевич – медицинский брат – анестезист бригады скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф»
ЛУНГА Евгений Петрович – фельдшер скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода»