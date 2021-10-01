Сухогруз «Астрол 8» спустили на воду в Навашине 30 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сухогруз проекта RSD59 «Астрол 8» спустили на воду на «Окской судоверфи» в Навашине. Оно стало восьмым по счету судном, которое предприятие построило в этом году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Этот сухогруз предназначен для эксплуатации как на реке, так и на море. Его длина составляет 140 метров, а ширина – почти 17 метров. На таких судах можно перевозить самые разные грузы: генеральные, навалочные, лес, металлолом, уголь, крупногабариты, длинномеры и другие. «Астрол 8» будет базироваться в Санкт-Петербурге.

Сегодня все судостроительные предприятия Нижегородской области – ПАО «Красное Сормово», ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева, АО «Окская судоверфь», участвуют в программе национального проекта «Производительность труда», суть которого заключается во внедрении бережливых технологий. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс и ускорить производство без потери качества.

- Так, навашинским судостроителям с помощью специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК) уже удалось увеличить возможности по производству сухогрузов на 20% благодаря комплексному бережливому подходу к производству, в частности, налаженной, системной работе с инструментами и оптимизации внутренней логистики», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

«Окская судоверфь» - судостроительный завод в городе Навашино Нижегородской области. Предприятие расположено на реке и связано водными путями и железнодорожным транспортом со всеми морскими портами России. За последние 10 лет на Окской судоверфи было построено более 65 судов различного класса. Предприятие также занимается строительством мостов: завод построил 11 наплавных автодорожных мостов и один вантовый мост – он находится в городе Муроме Владимирской области.