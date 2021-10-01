Глеб Никитин выдвинул кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя нижегородского Заксобрания

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя регионального Законодательного собрания. Это произошло на конференции Нижегородского отделения "Единой России" 30 сентября.

– Он уже возглавлял предыдущий созыв Законодательного собрания Нижегородской области. Работа с ним показала, что все организационные моменты решаются на самом высоком уровне, – отметил губернатор, характеризуя кандидата. – Евгений Люлин – человек опытный и мудрый, который пользуется авторитетом у коллег. Второй важный фактор – это взаимодействие с правительством, которое выстроено на достойном уровне и даёт свои результаты.

Первое заседание ЗСНО VII созыва пройдёт 5 октября, где изберут председателя нижегородского парламента.

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