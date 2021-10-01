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Политика1 октября 2021 3:15

Глеб Никитин выдвинул кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя нижегородского Заксобрания

Евгений Люлин возглавлял предыдущий созыв ЗСНО
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя регионального Законодательного собрания. Это произошло на конференции Нижегородского отделения "Единой России" 30 сентября.

– Он уже возглавлял предыдущий созыв Законодательного собрания Нижегородской области. Работа с ним показала, что все организационные моменты решаются на самом высоком уровне, – отметил губернатор, характеризуя кандидата. – Евгений Люлин – человек опытный и мудрый, который пользуется авторитетом у коллег. Второй важный фактор – это взаимодействие с правительством, которое выстроено на достойном уровне и даёт свои результаты.

Первое заседание ЗСНО VII созыва пройдёт 5 октября, где изберут председателя нижегородского парламента.

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