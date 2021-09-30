Технопарк появится в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде

Технопарк "ИТ парк Анкудиновка" появится в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствует протокол заседания, прошедшего 17 сентября, на сайте министерства градостроительной деятельности Нижегородской области. Министерство имущественных и земельных отношений региона выступило заявителем по внесению изменений в генплан, правила землепользования и застройки города.
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