Олег Лавричев наградил учителей и воспитателей Советского района

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил с профессиональным праздником педагогов и воспитателей Советского района. Торжественный прием главы администрации Советского района Сергея Колотова, посвященный празднованию Дня учителя и Дня дошкольного работника, прошел 30 сентября 2021 года в школе № 186 «НААШ».

Почетными гостями мероприятия стали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, депутат городской Думы Анна Круглова, благочинный иерей Иоанн Сорокин.

В ходе торжества ведомственными наградами, а также Благодарственными письмами городской Думы были отмечены лучшие педагоги и руководители образовательных учреждений, проявившие себя в инновационной деятельности и внесшие вклад в развитие системы образования Советского района. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда.

«Мне очень приятно находиться в этой праздничной и душевной атмосфере. Ведь работа педагога – это колоссальный труд и ответственность, самоотверженность и самоотдача, работа 24 часа в сутки. Особенно в это непростое время, когда вам приходится менять формат обучения и при этом не терять индивидуальный контакт с детьми, – обратился Олег Лавричев к учителям и воспитателям. – Только искренняя любовь педагога к детям в сочетании с вашим профессионализмом и мастерством дает тот самый нужный результат в процессе образования, обучения, воспитания, формирования личности человека на самых начальных этапах ее развития».

Председатель городской Думы поблагодарил учителей за каждодневный труд и пожелал им оптимизма, здоровья, внимания, заботы и поддержки на всех уровнях – близких, коллег и властей.

Анна Круглова в своем поздравлении пожелала учителям, чтобы как можно больше молодых людей приходило в их профессию: «Те основы образования, которые были заложены еще в советское время, настолько ценны и дороги, поэтому желаю вам, чтобы у вас всегда была смена и последователи. Чтобы престиж образовательной деятельности повышался. Мы все будем над этим трудиться и пытаться вам помочь».