Одностороннее движение ввели на улице Ошарской в Нижнем Новгороде 30 сентября

Одностороннее движение ввели на улице Ошарской в Нижнем Новгороде с 30 сентября, сообщает городской дептранс.

Изменения в движении транспорта коснутся участка от улицы Октябрьской до улицы Пискунова. Как уточнили в департаменте, изменения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также чтобы увеличить пропускную способность улицы.

- Напоминаем водителям, что движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев или наложение административного штрафа, - добавили в департаменте.

На пересечении с Октябрьской установлен знак «Дорога с односторонним движением», а на противоположной стороне улицы стоит знак «Въезд запрещен».