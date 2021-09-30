Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 сентября 2021 16:33

Пневмонию диагностировали у 16% нижегородцев, заболевших коронавирусом

Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пневмонию диагностировали у 16% нижегородцев с подтвержденным диагнозом коронавируса. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

- Доля пневмоний на сегодняшний день в общей структуре заболевания коронавирусной инфекцией составляет порядка 16%. В реанимацию попадают те, кто до последнего досиделся дома, - рассказала она.

Напомним, на прошлой неделе региональный минздрав заявил о начале четвертой волны коронавируса в Нижегородской области. Очередной подъем заболеваемости связан с распространением дельта-штамма, который является наиболее заразным. Основными очагами распространения заболеваемости становятся промышленные предприятия и офисные учреждения. Ежедневно в регионе регистрируется более 500 новых случаев заболевания ковидом и порядка 25-30 смертей.