Пневмонию диагностировали у 16% нижегородцев, заболевших коронавирусом

Пневмонию диагностировали у 16% нижегородцев с подтвержденным диагнозом коронавируса. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

- Доля пневмоний на сегодняшний день в общей структуре заболевания коронавирусной инфекцией составляет порядка 16%. В реанимацию попадают те, кто до последнего досиделся дома, - рассказала она.

Напомним, на прошлой неделе региональный минздрав заявил о начале четвертой волны коронавируса в Нижегородской области. Очередной подъем заболеваемости связан с распространением дельта-штамма, который является наиболее заразным. Основными очагами распространения заболеваемости становятся промышленные предприятия и офисные учреждения. Ежедневно в регионе регистрируется более 500 новых случаев заболевания ковидом и порядка 25-30 смертей.