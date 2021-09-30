Карантин по гриппу и COVID объявлен в 16% нижегородских школ

Карантин по гриппу и коронавирусу объявлен в 16% школ Нижегородской области. Такие данные озвучила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

- В каждой школе у нас закрыт один или два класса, и только четыре школы в области закрыты полностью, - прокомментировала она.

По ее словам, сейчас в регионе распространен дельта-штамм коронавируса – именно он отчасти стал причиной серьезного подъема заболеваемости. Он более заразен и более контагиозен.

- Сегодня в эпидемиологический процесс вовлекаются школьники – немного, нетяжело, но это есть, а также молодое работоспособное население до 40 лет. Но самые большие и тяжелые цифры по заболеваемости все равно остаются у лиц старшего возраста , - заявила эксперт.

По данным Роспотребнадзора, основными очагами заболеваемости сегодня становятся промышленные предприятия и офисные учреждения. Минздрав ежедневно регистрирует более 500 новых случаев коронавирусной инфекции и 28-30 летальных исходов.