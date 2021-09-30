Депутаты городской Думы ответили на вопросы молодежи о будущем Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы ответили на вопросы молодежи о будущем Нижнего Новгорода после празднования 800-летия. Дискуссионная форсайт-сессия «Нижний 800: что дальше?» стала первым мероприятием «Точки кипения НГЛУ», открытие которой состоялось 29 сентября 2021 года. В дискуссии приняли участие студенты лингвистического университета, в том числе из других городов и государств, члены Молодежной палаты Нижнего Новгорода, представители молодежных организаций города.

В качестве экспертов встречи выступили Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, депутаты Михаил Иванов и Роман Пономаренко, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Ольга Щетинина, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Артур Штоян, руководитель службы коммуникаций «Центра 800» Андрей Сорвачев. Модератором обсуждения стала ведущая телекомпании «Волга» Евгения Орлова.

Участники дискуссии задали экспертам вопросы о сохранении исторического наследия Нижнего Новгорода, о дальнейшем использовании благоустроенных общественных пространств, в том числе для проведения молодежных мероприятий, о культурном развитии города, о мотивации молодежи к участию в общественной жизни.

Отдельным пунктом обсуждения стали перспективы профессионального развития для нижегородской молодежи. Отвечая на вопрос студента из Татарстана о возможностях для создания новых рабочих мест для молодых специалистов, Председатель городской Думы Олег Лавричев привел в пример проект партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», куратором которого он является в Нижегородской области. «Смысл проекта заключается в том, чтобы расширять инновационную среду на наших промышленных площадках, с целью модернизации возможностей реального сектора экономики, внедрения прорывных технологий, запуска серийного производства высоко-технологичной конкурентноспособной продукции. Создание таких возможностей инновационного развития на конкретных площадках и будет двигать историю технологического развития реального сектора экономики региона», – рассказал он об одном из механизмов для создания новых рабочих мест.

«Для молодых людей комфортное проживание в городе трудно представить без возможности строить карьеру и профессионально расти, зарабатывать хорошие деньги на интересной работе», – заключил Олег Лавричев.

Дискуссионный клуб «Диалог на равных» станет постоянным мероприятием «Точки кипения НГЛУ»

Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов в свою очередь рассказал студентам о существующих программах по сохранению в Нижнем Новгороде объектов культурного наследия: «Памятникам архитектуры в настоящее время отводится большое значение. Более 100 объектов культурного наследия были отреставрированы к юбилею города, и эта работа продолжается. Есть много общественных инициатив по восстановлению архитектуры исторической среды. Я лично выступал одним из соорганизаторов фестиваля «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде. Недавно завершился его третий сезон: силами волонтеров и при поддержке спонсоров и властей было восстановлено несколько деревянных домов в историческом квартале Трех святителей».

«Кроме того, в регионе действуют две программы по поддержке ОКН за счет частных инвестиций. Это программа «ОКН за рубль», в рамках которой любой инвестор может заявиться на приобретение объекта культурного наследия за символический один рубль с обязательством по его восстановлению. Такие примеры уже есть, например, на улице Ульянова. Второй механизм – это реставрация объектов культурного наследия взамен получения застройщиками компенсационных земельных участков. Например, наша компания участвует в такой программе. Думаю, скоро появятся первые положительные примеры», - также рассказал он.

Михаил Иванов подчеркнул, что в ходе подготовки к юбилею общественное отношение к объектам культурного наследия резко поменялось: «Из обычных деревянных домов они превращаются в ценные объекты архитектурной городской среды и приобретают вторую жизнь».

В ходе обсуждения отдельную форсайт-сессию «Точки кипения» было решено посвятить мотивации молодых горожан к активному участию в общественной жизни. Депутат Роман Пономаренко, реализующий проект по продвижению социального предпринимательства в рамках АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», готов поделиться с молодежью своими наработками в этой сфере. «Как сделать человека инициативным? Инициативностью можно заражаться, инфицироваться у тех, кто уже имеет потенциал активного лидера, предпринимателя. И «Точки кипения» помогают ребятам в этом. Когда видишь глаза активных замотивированных ребят – тоже включаешься», – считает он.

«Мы обсудили, как Нижний Новгород изменился после юбилея, насколько комфортно в нем живется молодому поколению, готова ли молодежь здесь оставаться работать и заниматься общественной деятельностью. В ходе вопросов и ответов мы наметили еще ряд тем, которые очень важны и будут обсуждаться. Каждый месяц планируем собираться и вести прямой диалог на равных, чтобы вместе находить ответы на эти вопросы. Как замотивировать молодежь? Какие возможности, инструменты и механизмы могли бы быть использованы для вовлечения молодежи в управление территорией и городом, в создание пространства смыслов? Важно не только обсуждение, но и непосредственное участие, чтобы активная молодежная среда вовлекала и других горожан в осмысленную и содержательную деятельность», – подвел итоги обсуждения Олег Лавричев.