Олег Лавричев: «Ваша жизнь и ваш пример достойны того, чтобы на них воспитывалась и училась молодежь»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 29 сентября 2021 года провел торжественную церемонию награждения нижегородцев юбилейными медалями «В память 800-летия Нижнего Новгорода». К награде были представлены жители Нижнего Новгорода, кандидатуры которых были выдвинуты депутатами городской Думы.

«Всего четыре города-миллионника отметили свои юбилеи вручением государственных наград – это Санкт-Петербург, Москва, Казань и Нижний Новгород. К этой медали представляются те, кто в разные годы, военные и послевоенные, за свой добросовестный и успешный труд был награжден орденами и медалями СССР. Это труженики тыла, нижегородцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие, культурную и общественную жизнь города», – рассказал спикер городской Думы.

«У вас у каждого своя жизнь, своя судьба, свой особенный вклад. Ваша жизнь и ваш пример достойны того, чтобы на них воспитывалась и училась молодежь. Пусть эта награда мотивирует вас работать дальше, оставаться в центре общественной жизни», – подчеркнул Олег Лавричев.

«Коренная нижегородка, Ветеран труда, обладательница медалей «Александр Невский - знамя наших побед», «50 лет Победы в Великой отечественной войне», «300 лет Российскому флоту», памятной медали «Дети Войны». Более 40 лет трудилась на заводе «Красное Сормово». Нина Александровна – один из ликвидаторов аварии реактора на атомной подводной лодке. Глубокое уважение вызывает трудовой вклад, энергия, профессиональные знания и таланты, которые вы с большой самоотдачей вложили в то, чтобы наш город стал лучше, комфортнее», – представил Олег Лавричев Нину Александровну Золину.

Поздравив присутствующих с наградой, в ответном слове Нина Золина, секретарь общественной организации завода «Красное Сормово», рассказала, что проработала на предприятии 45 лет маляром подводной лодки, и заметила, что и на заслуженном отдыхе не сидит без дела, активно занимаясь общественной работой.

«Я представляю старейшую школу города, которая более 136 лет служит на совесть сначала городу Горькому, а сегодня Нижнему Новгороду. Эта медаль будет находиться в музее школы и лежать рядом с орденами моего деда Вячеслава Степановича Пермитина», – пообещала директор лицея № 82, Почетный работник общего образования РФ Нина Говорова.

«Это не только моя награда. За ней стоят ученики и их очень много. Мы идем с ними по улицам города, по дорогам области, по рекам региона и открываем для себя нашу родную землю. Я сегодня напишу им, а завтра в школе скажу лично: «Спасибо, мои дорогие, это и ваша награда!», – поделилась учитель русского языка и литературы школы № 14 имени Короленко, Почетный работник общего образования РФ Елена Коптелова.

«Для меня эта награда вдвойне дорога. Она дорога мне тем, что в этом году юбилей – 50 лет моего рабочего стажа в театре», – в свою очередь поделилась артист Театра юного зрителя, Заслуженный артист РФ, лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Ирина Долганова.

«На протяжении 16 лет я защищал ворота хоккейного клуба «Старт». Волею судьбы мне выпало играть в трех клубах нашей страны: хабаровском «СКА-Нефтяник», московском «Динамо» и казанской «Ракете». Но такого душевного комфорта, как в Нижнем Новгороде, я не испытал нигде», – рассказал спортивный директор хоккейного клуба «Старт», заслуженный мастер спорта России, Лауреат премии Нижнего Новгорода Вячеслав Рябов.

«Имя нашего города еще не раз прозвучит на весь мир на самом высоком уровне», – выразил уверенность Заслуженный строитель РФ Анатолий Цвиркунов.

«Несмотря ни на что, мы будем жить и прославлять наш город Нижний Новгород», – поддержала Ветеран труда атомной отрасли, председатель первичной организации НОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Надежда Яшкина.

«Благодарю вас за ваш неоценимый трудовой вклад, вклад вашего знания и опыта, за ваш энтузиазм, оптимизм, за любовь к городу, который вы строили и продолжаете строить. Уверен, что у нас впереди еще много - много дел. Благодарю ваших депутатов, с которыми вы в тесной связке работаете на территории. Спасибо вам и низкий поклон!» – резюмировал Олег Лавричев.

Юбилейными медалями награждены нижегородцы, представленные к награде депутатами городской Думы

Справка:

Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена Указом Президента РФ. Согласно положению о медали, награда вручается нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны и нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный и доблестный труд в годы войны, труженикам тыла, не менее шести месяцев проработавшим в Горьком в период ВОВ, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.