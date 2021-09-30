Штрафы до 30 тысяч рублей грозят нижегородцам за несоблюдение масочного режима.

Нижегородцам по-прежнему грозят серьезные штрафы за несоблюдение масочного режима в усвловиях пандемии. Об этом напомнила глава Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

Для физических лиц штрафы составляют от 1000 до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 15 до 50 тысяч рублей. По статье 6.3 КоАП для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей, а если своими действиями гражданин повлек причинение вреда жизни и здоровью другого человека, то штраф может быть от 150 до 300 тысяч рублей.

- Люди и организации привлекаются к административной ответственности, но это не самоцель. Самое главное – призвать наше общество осознанно подходить к проблеме, - заключила Кучеренко.

По ее словам, Роспотребнадзор применяет штрафы весьма активно: например, при контроле прибывших из-за границы, которые не обследовались на ковид и не загрузили данные об этом на сайт госуслуг.

- Также наказываем учреждения, где не используются рециркуляторы или не организован дезинфекционный режим, - подчеркнула главный санитарный врач Нижегородской области.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается напряженной. В последнее время ежедневно регистрируется более 500 заболевших и 28-30 умерших от COVID-19.