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Общество30 сентября 2021 12:27

Фестиваль по восстановлению старинных домов «Том Сойер Фест» пройдет в Павлове

В мэрии одобрили проведение фестиваля
Мария СОРОКИНА
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В Павлове отремонтируют старинные дома

В Павлове отремонтируют старинные дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проведение фестиваля по восстановлению старинных зданий «Том Сойер Фест» одобрили в администрации Павловского городского округа Нижегородской области. Письмо соответствующего содержания за подписью начальника местного Управления культуры, спорта и туризма Любови Сачковой опубликовано на странице «ТСФ-Павлово» в соцсетях.

- По поручению главы администрации мы рассмотрели Ваше обращение и сообщаем, что готовы поддержать Вашу инициативу по проведению в городе Павлово фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Очень рады, что в нашем городе есть люди которым не безразлична судьба исторических памятников архитектуры, - говорится в ответе руководителя Управления.

Также Сачкова сообщила, что в Управлении готовы проконсультировать касательно создания НКО и написания заявок для участия в конкурсах на гранты для проведения фестиваля.