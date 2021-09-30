Улицу Светлоярскую перекроют в Нижнем Новгороде до 2 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде перекроют до 2 ноября. Временные неудобства будут связаны с капитальным ремонтом участка дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Проезд ограничат от улицы Мокроусова до улицы Торфяной. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничения будут действовать до 23:59 1 ноября.

– Объезд зоны проведения работ организован по прилегающим улицам. Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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