Более 39 тысяч нижегородцев летали в Анталью летом-2021

Более 39 тысяч нижегородцев посетили турецкий курорт Анталью прошедшим летом 2021 года. Среди зарубежных направлений этот маршрут стал абсолютным лидером по пассажиропотоку, о чём сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта "Чкалов".
В предстоящем октябре перелёты из Нижнего Новгорода в Анталью запланированы у семи авиакомпаний.
– По данному направлению можно будет улететь до 15 раз в неделю.
В бархатный сезон рейсы на курорт запланированы у авиакомпаний Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, "Уральские авиалинии", "Россия" и "Ямал".
Полёты будут выполняться на современных воздушных судах Airbus и Boeing, – добавили представители аэропорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!