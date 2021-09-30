Более 39 тысяч нижегородцев летали в Анталью летом-2021

Более 39 тысяч нижегородцев посетили турецкий курорт Анталью прошедшим летом 2021 года. Среди зарубежных направлений этот маршрут стал абсолютным лидером по пассажиропотоку, о чём сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта "Чкалов".

В предстоящем октябре перелёты из Нижнего Новгорода в Анталью запланированы у семи авиакомпаний.

– По данному направлению можно будет улететь до 15 раз в неделю.

В бархатный сезон рейсы на курорт запланированы у авиакомпаний Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, "Уральские авиалинии", "Россия" и "Ямал".

Полёты будут выполняться на современных воздушных судах Airbus и Boeing, – добавили представители аэропорта.

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