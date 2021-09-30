Нижегородское правительство ищет инвестора для строительства виадука на Петряевке

Нижегородское правительство ищет инвестора для строительства путепровода на станции «Петряевка» в Автозаводском районе областного центра. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на Министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

О строительстве путепровода на Петряевке говорят уже не первый год. Так, в 2018 году губернатор Глеб Никитин заявлял, что этот вопрос решится в ближайшие два года. Причиной проволочек стали планы по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Н.Новгород-Казань, в связи с проектированием которой проект виадука на Петряевке был признан неактуальным и потребовал корректив.

Согласно информации минтранса, строительство путепровода запланировано в рамках реализации 6 этапа строительства ВСМ-2, при этом оно не выделено в отдельный этап. На сегодняшний день по 6 этапу строительства ВСМ-2 получено положительное заключение Главгосэкспертизы.