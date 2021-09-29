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Общество29 сентября 2021 16:49

Жители 52 домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода остались без тепла из-за аварии

Ресурсоснабжающая организация не сообщила об аварии вовремя
Мария СОРОКИНА
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Авария на теплосетях произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода в сентябре этого года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, без тепла остались жители 52 многоквартирных домов, их права были нарушены.

- Ресурсоснабжающая организация не приняла мер к своевременному уведомлению аварийных служб о массовом отключении отопления в жилых домах, что повлекло нарушение прав граждан на безопасные условия проживания, - добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего руководителю теплоснабжающей организации внесено представление. В учреждении приняли меры по восстановлению подачи тепла в квартиры нижекгородцев.