Жители 52 домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода остались без тепла из-за аварии

Авария на теплосетях произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода в сентябре этого года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, без тепла остались жители 52 многоквартирных домов, их права были нарушены.

- Ресурсоснабжающая организация не приняла мер к своевременному уведомлению аварийных служб о массовом отключении отопления в жилых домах, что повлекло нарушение прав граждан на безопасные условия проживания, - добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего руководителю теплоснабжающей организации внесено представление. В учреждении приняли меры по восстановлению подачи тепла в квартиры нижекгородцев.