Олег Лавричев принял участие в открытии «Точки кипения НГЛУ»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 29 сентября 2021 года принял участие в открытии на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова «Точки кипения» – пространства, которое объединит экспертов и сообщества для выработки стратегий и прорывных идей для проектов будущего.

Проект был реализован лингвистическим университетом при взаимодействии с АНО «Платформа НТИ», «Университетом 2035», Агентством стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей». Поддержку в его организации оказала городская Дума Нижнего Новгорода.

Почетными гостями открытия стали руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Ольга Щетинина, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Артур Штоян. Участие в мероприятии также приняли нижегородские и иностранные студенты, представители молодежных организаций.

С открытием третьей «Точки кипения» Нижний Новгород поздравил исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг. По его словам, «Точка кипения НГЛУ» стала 124-й в России, приняв эстафету у Сахалинского государственного университета в Южно-Сахалинске. «Точка кипения» – это специально сконструированное пространство для того, чтобы создавать новое. Мы говорим, что будущее уже наступило, но оно неравномерно распределено. И вот «Точка кипения» – такое место, такая атмосфера, такие люди, которые этот дух будущего в себе специально культивируют. И взаимодействие с ними позволяет запускать большие проекты и яркие идеи, которые становятся флагманами национального масштаба», – отметил в своем обращении к участникам мероприятия Андрей Силинг.

Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова подчеркнула, что особенностью «Точки кипения НГЛУ» станет международный опыт университетских экспертов. «Это уникальное полилингвальное пространство, в котором есть всегда место сотрудничеству, содружеству и самым невероятным коллаборациям, – отметила она. – «Точка кипения НГЛУ» базируется на вековых традициях и инновациях лингвистического образования мирового уровня. В центре нашей «Точки кипения» стоит человек – человек в системе коммуникаций. Это «Точка» личностного роста, личностной трансформации. Коллаборации законодательной и исполнительной власти, бизнеса, научного и образовательного сообществ. И, конечно, это площадка становления студентов, молодых специалистов – будущего нашей России!»

Председатель городской Думы Олег Лавричев, приветствуя участников открытия, рассказал, что еще весной по приглашению руководства лингвистического университета побывал на встрече со студентами, в ходе которой поддержал идею создания такой дискуссионной площадки. «Тогда мы только говорили о возможности открыть креативную площадку на базе НГЛУ, а сегодня мы вместе с вами уже даем старт этому проекту, открываем площадку для диалога, генерации стратегий и инициатив», – отметил он.

Спикер городской Думы поблагодарил студентов и представителей молодежных объединений, присоединившихся к «Точке кипения»: «Надеюсь, что вы искренне и с большим энтузиазмом будете генерировать и, самое главное, реализовывать проекты вместе с городской властью. Важно не только увлечься самим, важно увлечь других. Совсем скоро вы станете дипломированными специалистами и сможете транслировать понимание того, какое будущее мы будем с вами строить».

Первым из мероприятий в рамках открытия «Точки кипения» стала дискуссионная форсайт-площадка по обсуждению итогов юбилея Нижнего Новгорода «Нижний 800: что дальше?», в которой приняли участие депутаты городской Думы, представители регионального и городского уровней власти, члены Молодежной палаты Нижнего Новгорода, иностранные студенты. Обсуждение касалось роли молодежи в сохранении и приумножении исторического наследия, поиска эффективных технологий ее диалога с властью и бизнесом для укрепления бренда Нижнего Новгорода и Нижегородской области на российской и международной арене.