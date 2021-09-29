Проект «Чистое небо» затронет разные районы Нижнего Новгорода в 2022 году. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Проект «Чистое небо» по переносу проводов с воздуха под землю будет продолжен в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В рамках проекта, который начался в этом году, было запланировано очистить от воздушных коммуникаций более 70 улиц в центре Нижнего Новгорода. Ход работ накануне оценил мэр города Юрий Шалабаев во время инспекционной проверки.

- В этом году проект вышел на финишную прямую: основная часть самых сложных задач по переносу проводов под землю уже сделана. Тем не менее, у меня еще остались вопросы по переносу коммуникационных сетей Ростелекома и МРСК. Мы уже обсудили эту тему с руководством компаний, и в ближайшее время они активизируют работу, - заявил Юрий Шалабаев.

В ближайшее время рабочим предстоит убрать провода на улицах Горького и Ковалихинской, площади Сенной и Похвалинском съезде.

В следующем году реализация проекта будет продолжена. На этот раз он затронет не только центральную часть, но и основные магистрали в разных районах города.

Напомним, проект "Чистое небо" стартовал в 2021 году. Его суть заключается в том, чтобы избавить городские улицы от так называемого визуального шума: воздушных коммуникаций, проводов, кабелей. Так улицы становятся красивее и, кроме того, сводится к минимуму вероятность повреждений этих коммуникаций - хотя бы потому, что под землей на них не влияют погодные условия: им не страшны сильный ветер и обрывы из-за обледенения зимой.