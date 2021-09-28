Фотовыставка «Героини Нижегородской науки» открылась в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Торжественное открытие фотовыставки «Героини Нижегородской науки» состоялось у здания ННГУ им. Н.А. Лобачевского в рамках городского марафона культурных событий «Культурный район». Об этом сообщила администрация Советского района.

- Проект рассказывает о десяти женщинах-ученых, которые внесли большой вклад в развитие российской науки. Их имена являются символом воли, выдержки и самоотверженности, а истории жизни этих талантливых нижегородок – это лучший пример самореализации для молодежи, - отметил глава Советского района Сергей Колотов.

По словам ректора университета им. Лобачевского Елены Загайновы, университет рад быть частью проекта «Героини Нижегородской науки». Помимо этого, она отметила, что университет гордится знаменитыми сотрудницами, большими учёными, труд которых прославлял и прославляет Нижний Новгород.

- Женщин-учёных с большими достижениями и открытиями действительно много. Но они скромнее, они обычно где-то в сторонке, а на переднем плане мы видим больше мужчин. При этом женщины-учёные делают очень много и добиваются больших и серьезных исследовательских результатов, - заявила Елена Загайнова.

На аллее напротив второго учебного корпуса ННГУ также высадили саженцы рябины. Примечательно, что именно это дерево является символом счастья и мира в семье.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде комплексная программа «Культурный район», которая направлена на развитие районов, как центров культурной жизни. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и куратор проекта Анна Гор рассказали, что в 2019 году программа была реализована в Сормовском и Автозаводском районах. 1 июня стартовал марафон культурных событий для Советского и Московского районов.