Здание бывшего ДК «Победа» продается в Нижнем Новгороде за 25 млн рублей

Здание бывшего дома культуры «Победа» выставлено на продажу в Московском районе Нижнего Новгорода. Объявление размещено на GiperNN.

Объект располагается на улице 50-летия Победы, 18. Его цена составляет 25 миллионов 250 тысяч рублей, но уместен и торг. Это трехэтажное здание с недостройкой для оборудования. Общая площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров.

- Кабинетная система. Есть большой актовый зал. Почти вся площадь занята в настоящее время долгосрочными арендаторами. Своя котельная. Часть здания отапливается электрокотлами, часть - пилетным котлом. Свой узел учета электроэнергии, своя вода, канализация. Четыре санузла на этаже - по два в каждом крыле. Охранная сигнализация. Интернет-провайдеры: ТТК, Простор Телеком, Ростелеком, Vconnect. Звоните! - говорится в объявлении.

Отометим, что в последние годы здесь располагался магазин «Пятерочка». Также в этом здании находятся детская школа танцев, кафе и религиозная организация.