Нижегородская поликлиника получила цифровой рентгенодиагностический комплекс

В городскую поликлинику №7 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода поступил цифровой рентгенодиагностический комплекс стоимостью более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, оборудование закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Рентгенодиагностический комплекс имеет большое преимущество по сравнению с пленочным рентгеновским аппаратом. У нового оборудования меньше доза облучения, выше точность диагностики, лучше качество и информативность. Комплекс дает возможность мгновенно получать рентгеновское изображение, есть возможность компьютерной обработки, также удобно хранить и передавать цифровые снимки, - рассказала главный врач больницы Елена Овчинникова.

Помимо этого, объем финансирования до 2025 года составит порядка 15,5 млрд рублей. В ее рамках планируется отремонтировать 664 объекта, построить более 100 ФАПов, приобрести свыше 1,5 тысячи автотранспортных средств.

В 2021 году на программу модернизации выделили 2,8 млрд рублей: из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из областного бюджета - 147,7 млн рублей. В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций региона.