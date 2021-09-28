Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Лоскутова Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

29 и 30 сентября с 14.00 до 22.00 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта по улице Лоскутова. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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