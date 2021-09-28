Тринадцать домов останутся без света в Нижнем Новгороде 28 сентября

Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 28 сентября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В частности, в Нижегородском районе без света останутся жители семи домов: на улице Радужной, 3; Родионова, 5; Ковровской, 13а, 23, 25, 47, 49. Электричества по этим адресам не будет с 9 до 16 часов.

В Ленинском районе отключение электроэнергии произойдет в шести домах на проспекте Ленина: 43/1,2,41,47,45,45/1. Жильцам придется сидеть без света почти целый день - с 9 до 17 часов.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.