46,6 млн рублей хотят потратить на капремонт здания губернской мужской гимназии в Нижнем Новгороде

Первый корпус НГПУ хотят отремонтировать на улице Ульянова,1 в Нижнем Новгороде. Он является ОКН регионального значения «Здание губернской мужской гимназии, открытой в 1808 году, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры».

В документации, опубликованной на сайте госзакупок, указано, что начальная цена контракта составляет 46,6 млн рублей. Заказчиком работ является НГПУ им. Козьмы Минина.

Согласно смете, в первом корпусе вуза предстоит провести ремонт учебных помещений на 1, 2 и 3 этажах, лестницы в левом крыле, усовершенствовать системы водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения и сети связи. В список затрат также входят пусконаладочные работы и утилизация мусора. Работы поделены на два этапа. Первый должен быть выполнен до 15 декабря2021 года, а второй – до 10 февраля 2022 года.

- Срок действия контракта до 28.02.2022 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, - говорится в документации. Также указано, что здание является градообразующим элементом площади Минина и Пожарского, улиц Ульянова и Варварской.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 октября. Победителя торгов определят после рассмотрения вторых частей заявок 21 октября.