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Происшествия26 сентября 2021 11:24

72-летний водитель ВАЗ погиб на Мызинском мосту 25 сентября

Трагедия случилась утром
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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72-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 погиб на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вчера утром, 25 сентября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, водитель отечественного авто столкнулся с отбойниками на мосту, в результате чего погиб.

– Предположительно, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, – добавили в МВД.

На месте работала полиция. Какие-либо иные сведения об обстоятельствах аварии официальные источники не сообщают.

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