72-летний водитель ВАЗ погиб на Мызинском мосту 25 сентября

72-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 погиб на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вчера утром, 25 сентября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным ведомства, водитель отечественного авто столкнулся с отбойниками на мосту, в результате чего погиб.
– Предположительно, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины, – добавили в МВД.
На месте работала полиция. Какие-либо иные сведения об обстоятельствах аварии официальные источники не сообщают.
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