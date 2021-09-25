Масочный режим сохранится в Нижегородской области. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

В своих сторис Давид Мелик-Гусейнов опубликовал скриншот из переписки с нижегородкой. Там местная жительница спрашивала об отмене масочного режима в регионе. По ее словам, недавно она зашла в ТЦ, где все, включая продавцов магазинов, были без масок.

- Я в маске себя чувствовала, как в цирке. Вот и решила поинтересоваться, отменили или нет, - пояснила нижегородка.

В ответ министр здравоохранения заявил, что масочный режим никто не отменял и пока не собирается.

- Плохо. Растет заболеваемость. Снова и снова надо напоминать, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не отправлять на учебу детей, если кто-то в семье заболел коронавирусной инфекцией.

Он также уточнил, что в этом случае вся семья должна быть на карантине.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4452494/