25 кленов высадили на набережной в Балахне в рамках акции «Аллея памяти»

В Балахне прошла акция «Аллея памяти», в рамках которой было высажено 25 деревьев на набережной Волги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Акцию организовали администрация Балахнинского муниципального округа и АО «Волга» при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

- Подобные акции не только помогают увеличивать площадь лесных насаждений, улучшать экологическую ситуацию в городах, достигая целей национального проекта «Экология», но и обеспечивают экологическое просвещение. Особенно ценно, что вместе с муниципалитетами, волонтерами к инициативам присоединяется и бизнес-сообщество, - отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев.

В акции приняли участие около 50 человек: волонтеры, представители молодежной палаты при Земском собрании Балахнинского муниципального района, ветеранской организации бумкомбината.

Как сообщил глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Александр Галкин, акция позволила создать красивую аллею на набережной Волги, рядом с новым причалом, появившимся здесь недавно.

- Это далеко не первая и не последняя инициатива по высадке саженцев. Несколько раз в год мы озеленяем наши общественные территории. Но мало посадить деревья, их нужно сохранить. Поэтому обращаюсь к балахнинцам с просьбой бережно относиться к природе и ко всему, что улучшает городскую среду, - отметил глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Александр Галкин.