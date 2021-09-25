Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Так, 30 сентября с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию.
Сотрудники управления по труду и занятости населения Нижегородской области и специалисты центров занятости ответят на вопросы о возможности трудоустройства участников государственной программы «Сохранение занятости граждан старших возрастов. Профессиональное обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше».
Телефоны прямой линии: 8 (831) 234-07-14 доб. 308, 8 (831) 234-07-16 доб. 320, 8 (831) 234-07-18 доб. 341.
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