Профилактические рейды ГИБДД пройдут в выходные в десяти районах Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В выходные, 25 и 26 сентября, пройдут профилактические рейды ГИБДД в десяти районах Нижегородской области. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, рейды по выявлению нетрезвых водителей полицейские проведут на территории Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Борского, Выксунского, Дальнеконстантиновского, Дзержинского, Кстовского, Кулебакского и Семеновского районов.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области, районы выбрали неслучайно. На этих участках дороги в последнее время наблюдается высокий уровень аварийности по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. На помощь коллегам выделены дополнительные экипажи специализированной роты ДПС и отдельного батальона ДПС Нижегородской области.

Нижегородская Госавтоинспекция убедительно призывает водителей автомобилей и мототехники отказаться от употребления алкоголя при управлении транспортным средством.