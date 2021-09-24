Серия благотворительных экскурсий пройдет в Нижнем Новгороде с 27 сентября по 3 октября Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Серия уникальных благотворительных экскурсий пройдет в Нижнем Новгороде с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщают организаторы экскурсий – Фестиваль городских экспедиций.

Каждый день жители и гости города смогут взглянуть на Нижний Новгород под разными необычными углами.

По словам организаторов, для экскурсий разработаны уникальные программы, а проводить их будут не профессиональные гиды, а люди, полностью погруженные в атмосферу.

Например, во вторник, пройдет экскурсия с незрячим гидом. Посетители экскурсии смогут на себе прочувствовать, как ориентируются незрячие люди, какие особенности восприятия появляются у людей в отсутствии «главного» сенсорного канала. И почувствовать, какой огромный мир остается за пределами сознания.

Также посетить с экскурсией можно пожарную часть, закулисье Арсенала, творческие пространства, о которых не все знают и др.

Ключевая экскурсия проекта состоится в воскресение – 12 сентября – «Городские экспедиции», темой которой станут четыре главных культурных кода современного Нижнего Новгорода.

Часть собранных средств пойдет на новые трости для незрячих, часть средств - в фонд фестиваля «Том Сойер Фест» на реконструкцию новых объектов в 2022 году.

Полная программу экскурсий можно посмотреть по ссылке - https://vk.com/@cityexpfest-raspisanie-ekskursii-na-27-sentyabrya3-oktyabrya Ссылка на регистрацию - https://cityexp.timepad.ru/