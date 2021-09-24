Сквер «Первых маевок» восстановили в Нижегородском парке «Швейцария»

В нижегородском парке «Швейцария» завершилась реконструкция сквера «Первых маевок». Об этом сообщается на официальной страницк парка в Instagram.

Так, во время работ в сквере заменили покрытие дорожек и установили бордюр из гранита, установили безбарьерный подъем со стороны проспекта Гагарина, а на всей территории сделали архитектурное освещение и поставили новые лавочки. Особенно это было необходимо рядом с детскими площадками.

Сейчас подрядчик еще проводит малярные работы и озеленение территории. Кроме того, на данный момент идут работы по реставрации второго по величине входа в парк .

- Продолжается озеленение и вдоль парковой ограды высаживают розовые кусты. Всего по проекту благоустройства в парке будет высажено 30 577 лиственных кустарников, – сообщили представители «Швейцарии».

Напомним, что парковку у нижегородского парка «Швейцария» планируют расширить.

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает вопрос о расширении парковок у нижегородского парка «Швейцария». Однако, сроки решения проблемы пока не обозначили.

А также, оздоровительное мероприятие пройдет в парке «Швейцария» 26 сентября.

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