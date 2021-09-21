Парковку у нижегородского парка «Швейцария» расширят

Парковку у нижегородского парка «Швейцария» планируют расширить. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает вопрос о расширении парковок у нижегородского парка «Швейцария». Однако, сроки решения проблемы пока не обозначили.

В горадминистрации сообщили, что уже сейчас за парковку в неположенном месте есть 7 административных производств в отношении автомобилистов. Штраф для физических лиц составляет от 2000 до 4000, юридических лиц — от 30000 до 60000 рублей.

Напомним, что в прошедшие выходные во время проведения фестиваля в парке «Швейцария» водители стали парковаться на газонах возле парка. Общественники волнуются, что открытие аквапарка лишь усугубит ситуацию.

По их мнению, скорое открытие аквапарка «Океанис» лишь усугубит ситуацию. Они полагают, что парковку стоит сделать платной, а нарушителей начать штрафовать. Кроме того, на проспекте Гагарина должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта.