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Происшествия24 сентября 2021 9:24

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Сормовском районе

После стрельбы в чужой машине обнаружили оружие
Екатерина КУРГУЗОВА
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна своего дома. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Первое сообщение появилось в группе ВК "Подслушано Сормово".

Происшествие произошло около 16:30 по адресу улица Победная, 10. Свидетель вызвал полицию и помог увести прохожих подальше от огня. Полицейские приехали на место происшествия, по словам прохожих, только в 22:00.

- Будьте осторожнее ,Победная 10 ,в сторону частного сектора ,кто-то с пневматической винтовкой из окна стреляет, - сообщил один из свитедетелей происходящего.

Сейчас личность стрелка устанавливается. Пострадала одна машина, а ее владелец также обнаружил в салоне травматический пистолет.

Известно, что травматический пистолет отправили на экспертизу.

По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, стекло автомобиля мужчины могло быть повреждено из-за того, что из окна многоквартирного дома сбросили пистолет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.